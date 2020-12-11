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Ремастер Saints Row: The Third и Automachef: Epic отдает две игры

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Две игры можно получить бесплатно и навсегда.
Две игры доступны бесплатно
Две игры доступны бесплатно
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В магазине Epic Games началась еженедельная раздача игр. И с 26 августа стали доступны сразу две игры - Saints Row®: The Third™ Remastered и Automachef, причем первую даже не анонсировали. 

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Saints Row®: The Third™ Remastered - это ремастер, который включает улучшенную графику, а Стилпорт, оригинальный город грехов, погрязший в сексе, наркотиках и перестрелках, никогда не выглядел лучше. Все дополнения уже в комплекте. Все три расширения с новыми миссиями и более чем 30 мелких дополнений из оригинальной версии.

Игра стоит 675 грн, но до 2 сентября ее можно получить бесплатно.

Вторая игра - Automachef - это головоломка, где нужно обустраивать кухни, программировать машины и воплощать в жизнь свои гениальные замыслы. Решайте замысловатые головоломки о пространстве, управлении ресурсами и сценариях и тренируйте мозг.

За игру в обычное время просят 229 грн, но сейчас ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдает космический шутер и детский платформер.

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Теги: игра, раздача, Epic Games
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