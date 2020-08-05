Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Epic Games отдает игры про ходячих мертвецов и гигантских боевых машин

Комментариев: 0
Раздача продлится до 15 июля.
Игры можно забрать бесплатно
Игры можно забрать бесплатно
Скриншот

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача, и на этот раз отдают сразу две игры.

Первая - Bridge Constructor: The Walking Dead - это смесь легендарной головоломки-симулятора Bridge Constructor и постапокалиптической вселенной из сериала Ходячие мертвецы.

Читай также: Epic Games устроила новогоднюю распродажу и раздает 12 игр бесплатно

Присоединяйтесь к группе выживших, сражающихся с толпами ходячих мертвецов и враждебно настроенными людьми. Возводите мосты и другие сооружения среди развалин и мрачных пейзажей. Вместе с любимцами фанатов сериала, такими как Дэрил, Мишон и Юджин, прокладывайте безопасные маршруты для легендарных машин из сериала.

Игра стоит 169 грн, но добавить в свою библиотеку ее можно бесплатно.

Читай также: Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям

Вторая игра - Ironcast - черпает вдохновение в научно-фантастических произведениях викторианской эпохи. Перед вами разворачивается альтернативная история, время, в котором благородные джентльмены в цилиндрах и дамы в шляпках управляют гигантскими ходячими боевыми машинами, ловко расправляясь с врагами Британской империи.

Стоимость игры - 209 грн.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала головоломку The Spectrum Retreat.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Epic Games, раздача, игры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь