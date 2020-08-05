Epic Games отдает игры про ходячих мертвецов и гигантских боевых машин

Раздача продлится до 15 июля.

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача, и на этот раз отдают сразу две игры.

Первая - Bridge Constructor: The Walking Dead - это смесь легендарной головоломки-симулятора Bridge Constructor и постапокалиптической вселенной из сериала Ходячие мертвецы.

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Присоединяйтесь к группе выживших, сражающихся с толпами ходячих мертвецов и враждебно настроенными людьми. Возводите мосты и другие сооружения среди развалин и мрачных пейзажей. Вместе с любимцами фанатов сериала, такими как Дэрил, Мишон и Юджин, прокладывайте безопасные маршруты для легендарных машин из сериала.

Игра стоит 169 грн, но добавить в свою библиотеку ее можно бесплатно.

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Вторая игра - Ironcast - черпает вдохновение в научно-фантастических произведениях викторианской эпохи. Перед вами разворачивается альтернативная история, время, в котором благородные джентльмены в цилиндрах и дамы в шляпках управляют гигантскими ходячими боевыми машинами, ловко расправляясь с врагами Британской империи.

Стоимость игры - 209 грн.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала головоломку The Spectrum Retreat.