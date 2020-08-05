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Genshin Impact и Control: Две игры в Epic Games отдают бесплатно

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Игры можно забрать бесплатно до 17 июня.
Две игры отдают бесплатно
Две игры отдают бесплатно
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В магазине Epic Games началась еженедельная раздача игр. На этот раз отдают сразу две игры - Genshin Impact и Control.

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Первая - Genshin Impact - приключенческая ролевая игра с совершенно новым открытым миром от miHoYo. Сама игра и так бесплатная, но вам предлагают ввести код "genshinepic", чтобы получить подарки в самой игре.

Вторая - Control - сверхъестественный экшен-шутер от третьего лица от студии Remedy Entertainment. Игра завоевала много наград и получала звание лучшей игры 2019 года.

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"Вам предстоит освоить паранормальные способности, модифицируемое оружие и переменчивую среду и ринуться с боем в таинственный и непредсказуемый мир. Control — это история Джесси Фейден, которая не перестает искать ответы, пока вживается в роль директора. Мир в игре Control загадочен, и у всех союзников, которых Джесси встречает на пути, своя история. Вместе с другими агентами Бюро она раскрывает странные эксперименты и тайны", - говорится в описании игры.

Control в обычное время стоит 639 грн, но сейчас ее можно забрать абсолютно бесплатно.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала выживалку Frostpunk.

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Теги: Epic Games, раздача, игры
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