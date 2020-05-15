Epic Games отдает сразу три игры-приключения

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Сразу три игры в жанре "приключения" стали доступны бесплатно в еженедельной раздаче магазина Epic Games. Это Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth и The First Tree.

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Первая игра - от разработчика Daedalic Entertainment.

"Жизнь на маленькой планете Депония - не сахар. Неудивительно, что Руфус (Rufus) сыт таким бытом по горло и строит нелепейшие планы один за другим, надеясь сбежать из этого мрачного местечка.

Во время одной из своих попыток сбежать с Депонии он встречает Гоал. Он не только до беспамятства влюбляется в эту прекрасную девушку с Элизиума, но и случайно сбрасывает ее с комфортабельного крейсера, и она оказывается на унылой планете-свалке. Этот несчастный случай, однако, рождает в его голове новый план: ему нужно помочь Гоал вернуться в парящий город Элизиум, и для этого ему придется играть роль ее гадкого жениха Клитуса, который по какой-то неизвестной причине как две капли воды похож на Руфуса. Так начинается их невероятное приключение", - говорится в описании игры.

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Вторая игра - Ken Follett's The Pillars of the Earth - основана на всемирно известном бестселлере Кена Фоллетта Столпы Земли.

"XII век, Англия: в тяжёлые времена войн и лишений небольшой городок начинает строительство собора, чтобы обеспечить безопасность и процветание для своих жителей. Их судьбы и жизни переплетаются в борьбе за выживание", - сказано в описании.

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И третья игра - The First Tree. Это завораживающая игра-исследование от третьего лица сосредоточена вокруг двух параллельных историй: лиса, пытающегося найти свою пропавшую семью, и сына, воссоединяющегося со своим потерянным отцом на Аляске.

К слову, на следующей неделе Epic Games будет отдавать две игры: хит прошлых лет Alien: Isolation и экшен Hand of Fate 2.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдает бесплатно два хита РПГ.