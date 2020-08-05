Epic Games бесплатно отдает выживалку Frostpunk

Игра доступна для добавления в библиотеку до 10 июня.

Магазин Epic Games раскрыл завесу тайны над очередной тайной игрой. Теперь для скачивания или добавления в библиотеку бесплатно доступна игра Frostpunk.

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Frostpunk - это игра от создателей This War of Mine. Это игра про выживание общества, где без тепла нет жизни, а каждое решение имеет свою цену. В полностью промерзшем мире люди разрабатывают паровые машины, чтобы противостоять невыносимому холоду. Вам предстоит построить последний город на земле и обеспечить свой народ средствами выживания.

Базовая игра стоит 379 грн, но сейчас она полностью бесплатна до 10 июня.

Напомним, в Epic Games идет мегараспродажа и каждую неделю отдают тайные игры.