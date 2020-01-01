Футбольная гонка Rocket League стала бесплатной

В магазине Epic Games игра стала бесплатной.

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23 сентября, как и обещалось, игра Rocket League стала бесплатной в магазине Epic Games Store.

Эта игра - энергичное сочетание аркадного футбола, автомобильного безумия, простого управления и соревнований, основанных на законах физики.

Соберите свой болид, выезжайте на поле и примите участие в одной из самых высоко оцененных спортивных игр всех времен. Загрузите игру и начните забивать голы прямо сейчас.

"Играйте в одиночку или с друзьями в сетевых режимах "1 на 1", "2 на 2" и "3 на 3" либо испытайте дополнительные режимы — "Рокот", "Снежный денек" или "Кольца". Открывайте новые предметы в Rocket Pass, повышайте свой соревновательный рейтинг, участвуйте в соревновательных турнирах, выполняйте испытания, используйте преимущества кросс-платформенного прогресса и не только.

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За добавление игры в Библиотеку Epic Games Store дает дополнительно купон на 300 грн за заказ на Rocket League до 18:00 МСК 23 октября 2020 года. Срок действия всех купонов Epic, полученных после оформления заказа на Rocket League в Epic Games Store, истекает 1 ноября 2020 года. Вы можете потратить купон на игры стоимостью более 400 грн.

Добавить игру на свой аккаунт можно здесь.

Напомним, сегодня в 18:00 в Epic Games завершается раздача сразу трех игр.