Футбол, хакеры и розовая рука: В Epic Games отдают три игры

Неожиданно для всех Epic Games вместо одной игры отдает три.

Магазин игр Epic Games начал еженедельную раздачу. На этот раз отдают сразу три игры - Football Manager 2020, Stick It To The Man! и Watch Dogs 2.

В Football Manager 2020 каждое ваше решение имеет значение, а новые особенности игры и улучшенные механики как никогда прежде поощряют стратегический подход и достижения. Теперь у вас еще больше возможностей для развития своего клуба и индивидуального подхода.

Stick It To The Man! - платформер, где вам предстоит играть за испытателя защитных касок Рея, который утром просыпается с длинной гибкой розовой рукой, торчащей прямо из его головы, и эта рука дает ему невероятные ментальные способности. Теперь Рей может резко изменять мир с помощью наклеек и преобразовывать свою бумажную вселенную, разрывая ее, складывая и используя найденные сумасшедшие наклейки (и свои новые невероятные силы), чтобы решать сложнейшие головоломки.

Watch Dogs 2 - продолжение игры Watch Dogs, где вы возьмете на себя роль талантливого молодого хакера Маркуса Холлоуэя, живущего в колыбели технической революции — области залива Сан-Франциско.

Объединитесь с нашумевшей хакерской группировкой DedSec и организуйте самую масштабную хакерскую атаку в истории; уничтожьте ctOS 2.0, операционную систему тотального контроля, которую опасные преступные организации используют, чтобы следить за горожанами и манипулировать их жизнью в глобальных масштабах.

Напомним, на прошлой неделе бесплатно отдавали стратегию-симулятор Railway Empire и приключенческую игру Where The Water Tastes Like Wine.