Игру Rocket League сделают бесплатной для всех

Популярная некогда игра станет бесплатной уже очень скоро.

Сегодня разработчик Psyonix объявил, что этим летом многопользовательская игра про машины и футбол станет бесплатной. Кроме того, игра получит кроссплатформенную поддержку, охватывающую такие элементы, как косметические предметы, прогрессирование боевого пропуска и соревновательный ранг.

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Также объявлено, каким образом будет совершен такой переход. Когда выйдет бесплатная версия Rocket League, она перейдет из Steam в магазин Epic Games. (Psyonix был приобретен Fortnite-изготовителем Epic в прошлом году.) Вот как студия объясняет:

"Rocket League также дебютирует в Epic Games Store, когда она выйдет бесплатно. Она будет идентична версии на других платформах и будет поддерживать кроссплатформенную игру со всеми платформами".

Как только Rocket League станет бесплатной, любой, кто уже владеет ею на любой платформе (включая Steam), сможет играть в игру с полной поддержкой будущих обновлений и функций. Однако версия Steam больше не будет доступна для загрузки для новых игроков.

Для тех, кто приобрел игру до того, как выйдет бесплатная версия, Psyonix предлагает ряд внутриигровых наград, включая "все DLC под маркой Rocket League, выпущенные до бесплатной игры".

Разработчик говорит, что ожидать больше новостей о переходе стоит "в ближайшие недели".

Напомним, ранее сообщалось, что перезапуск легендарной Trackmania отдают бесплатно.