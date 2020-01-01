Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игру Rocket League сделают бесплатной для всех

Комментариев: 0
Популярная некогда игра станет бесплатной уже очень скоро.
Rocket League станет бесплатной
Rocket League станет бесплатной
theverge.com

Сегодня разработчик Psyonix объявил, что этим летом многопользовательская игра про машины и футбол станет бесплатной. Кроме того, игра получит кроссплатформенную поддержку, охватывающую такие элементы, как косметические предметы, прогрессирование боевого пропуска и соревновательный ранг.

Читай также: 572 часа подряд: Геймер установил рекорд по времени стрима

Также объявлено, каким образом будет совершен такой переход. Когда выйдет бесплатная версия Rocket League, она перейдет из Steam в магазин Epic Games. (Psyonix был приобретен Fortnite-изготовителем Epic в прошлом году.) Вот как студия объясняет:

"Rocket League также дебютирует в Epic Games Store, когда она выйдет бесплатно. Она будет идентична версии на других платформах и будет поддерживать кроссплатформенную игру со всеми платформами".

Как только Rocket League станет бесплатной, любой, кто уже владеет ею на любой платформе (включая Steam), сможет играть в игру с полной поддержкой будущих обновлений и функций. Однако версия Steam больше не будет доступна для загрузки для новых игроков.

Для тех, кто приобрел игру до того, как выйдет бесплатная версия, Psyonix предлагает ряд внутриигровых наград, включая "все DLC под маркой Rocket League, выпущенные до бесплатной игры".

Разработчик говорит, что ожидать больше новостей о переходе стоит "в ближайшие недели".

Напомним, ранее сообщалось, что перезапуск легендарной Trackmania отдают бесплатно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: игра, раздача, Rocket League
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь