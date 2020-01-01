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Epic Games раздает бесплатно симуляторы разработчика и грузчика

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Игры можно забрать до 13 августа.
Epic Games раздает бесплатно симуляторы разработчика и грузчика

Игровой магазин Epic Games начал еженедельную раздачу. На этот раз навсегда можно получить две инди-игры: Wilmot's Warehouse и 3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks".

Первая игра - это головоломка, где вам предстоит наводить идеальный порядок на складе. Главное помнить, где что находится, ведь когда откроется служебный люк, вы должны быстро отыскать то, что нужно, чтобы получить заветные Звезды качества.

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В обычное время игра стоит 229 грн.

Вторая игра - это первый в мире игровой ситком, комедийное приключение про худшую в мире игровую студию, постоянно попадающей в абсурдные, но очень жизненные ситуации.

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Вы экономите 139 грн, добавив игру себе в библиотеку.

На следующей неделе Epic Games обрадует сразу тремя играми, причем две из них (Remnant: From the Ashes и The Alto Collection) будут доступны для добавления на протяжении недели, а еще одна - Total War: Троя - только в течение суток. 

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала бесплатно три игры.

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Теги: Epic Games, раздача, игры
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