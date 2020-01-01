Epic Games устроила летнюю распродажу и отдает три игры бесплатно

Забрать игры можно до 30 июля.

Магазин компьютерных игр Epic запустил собственную летнюю распродажу и включает несколько примечательных скидок на игры, которые вы, возможно, еще не приобрели. Максимальная скидка составляет 75%. По такой скидке, например, можно взять Sid Meier's Civilization VI.

Также в этой распродаже есть и хиты Ubisoft, которые отдают даже с 85% скидкой, но их можно взять и в магазине Ubi.

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Ознакомьтесь с полной коллекцией здесь, до того, как цены на акции заканчиваются 6 августа.

Еще стартовала еженедельная раздача игр. На этот раз отдают два тайтла - Next Up Hero и Tacoma.

Next Up Hero - это бродилка по подземельям с участием рисованных героев, которые истребляют монстров с помощью мечей, бумерангов, барабанов, реактивных двигателей и других подручных средств. Выберите героя, бросайтесь в подземелья, собирайте снаряжение и прокачивайте параметры.

В описании игры Tacoma говорится: “Заброшенная космическая станция. Загадочный искусственный интеллект. И вы. Обычный рабочий день команды лунной станции пересадки Такома превратился в хаос в результате катастрофы. Узнайте, что стало с каждым членом экипажа, в этом смелом и новаторском проекте - новой игре от студии Fullbright“.

Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе Epic Games отдавала диаблоподобную игру Torchlight II.