Сервис itch.io отдает 1000 инди-игр всего за 133 гривны

Раздача посвящена борьбе с расовой дискриминацией.

Сервис itch.io запустил акцию Пакет для расовой справедливости и равенства, в которой участвуют 750 независимых разработчиков.

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Геймерам предлагают купить 1000 игр всего за $5. Если брать все эти игры по отдельности, вы бы заплатили $5,294.

“Мы живем во времена расовой несправедливости, неравенства и жестокости полиции по отношению к чернокожим. Мы надеемся, что каждый будет выступать любым способом, каким сможет. Мы сотрудничаем с создателями со всей нашей платформы для поддержки организаций, которые работают напрямую с пострадавшими“, - говорится в сообщении.

Сервис обратился к сообществу, и беспрецедентное количество авторов пожертвовали более 740 проектов. При этом подчеркивается, что вы можете платить сколько хотите, но минимальная сумма пожертвования составляет 5 долларов.

На момент написания новости собрано почти три миллиона долларов, а в среднем игроки жертвуют по $11,30.

Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.