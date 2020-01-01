Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сервис itch.io отдает 1000 инди-игр всего за 133 гривны

Комментариев: 0
Раздача посвящена борьбе с расовой дискриминацией.
Игры отдают за 5 долларов
Игры отдают за 5 долларов
Скриншот

Сервис itch.io запустил акцию Пакет для расовой справедливости и равенства, в которой участвуют 750 независимых разработчиков. 

Читай также: В Steam и Epic Games бесплатно раздают игры

Геймерам предлагают купить 1000 игр всего за $5. Если брать все эти игры по отдельности, вы бы заплатили $5,294.

“Мы живем во времена расовой несправедливости, неравенства и жестокости полиции по отношению к чернокожим. Мы надеемся, что каждый будет выступать любым способом, каким сможет. Мы сотрудничаем с создателями со всей нашей платформы для поддержки организаций, которые работают напрямую с пострадавшими“, - говорится в сообщении.

Сервис обратился к сообществу, и беспрецедентное количество авторов пожертвовали более 740 проектов. При этом подчеркивается, что вы можете платить сколько хотите, но минимальная сумма пожертвования составляет 5 долларов.

На момент написания новости собрано почти три миллиона долларов, а в среднем игроки жертвуют по $11,30.

Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: игры, раздача, расизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь