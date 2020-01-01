Epic Games отдает диаблоподобную игру Torchlight II

Игру можно забрать до 23 июля.

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача игр. На этот раз отдают только одну игру - Torchlight II. Это ролевой экшен, который похож на легендарную Diablo. Обычная стоимость игры - 279 грн.

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“Случайно генерируемые уровни Torchlight II до краев наполнены врагами и ценной добычей. Новая часть серии сохраняет атмосферу и дух оригинала, значительно расширяя при этом мир игры“, - говорится в описании.

Выбрать игроку придется из четырех классов, самостоятельно настроить внешность и пол персонажа.

Исследуйте огромный открытый мир Вилдерана и не забудьте заглянуть в один из множества городов на своем пути. Ваши герои всегда готовы к бою — и в дождь, и в снег, и днем, и ночью. Случайная генерация уровней не даст вам заскучать: каждое прохождение будет уникальным.В режиме “Новая игра плюс“ игра не закончится, пока вы сами этого не захотите. После прохождения основной кампании Torchlight II вы сможете начать игру заново за того же персонажа, но на более высокой сложности. Всё золото, снаряжение и навыки, добытые тяжким трудом, останутся с вами!

После завершения этой раздачи Epic Games будет раздавать две игры - Next Up Hero и Tacoma.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games будет раздавать игры лишь избранным.