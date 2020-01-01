Epic Games отдает бесплатно три игры

В магазине снова акция неслыханной щедрости.

Epic Games продолжает еженедельную раздачу игр. На этот раз отдают сразу три игры - 20XX, Barony и Superbrothers: Sword & Sworcery EP.

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Первая игра - 20XX - приключенческий платформер жанра roguelike, в который можно играть вместе с другом. Скачите и палите направо и налево на постоянно изменяющихся уровнях, укрепляйте свой арсенал и крушите суровых боссов во имя спасения чуть ли не всей человеческой расы. В обычное время игра стоит 229 грн.

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Вторая - Barony - передовая игра в жанре roguelike от первого лица с кооперативным режимом. Вас ждут загадочные предметы, жестокие ловушки и коварные монстры, подобные тем, которые можно найти в классических рогаликах и компьютерных ролевых играх. Вы также экономите 229 грн.

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И третья - Superbrothers: Sword & Sworcery EP - приключенческий экшен от мастеров из Superbrothers и кудесников из CAPYBARA GAMES с выдающимся оригинальным саундтреком от Джима Гатри. Игра стоит 109 грн, но до 6 августа ее можно забрать даром.

А на следующей неделе будут отдавать головоломку Wilmot's Warehouse.

Напомним, ранее сообщалось, что игру Rocket League сделают бесплатной для всех.