Раздача Epic Games: Бесплатно отдают платформер Dandara
В магазине Epic Games стартовала еженедельная раздача игр. На этот раз бесплатно и навсегда отдают игру Dandara: Trials of Fear Edition.
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"В удивительной вселенной, где угнетенные находятся на грани полного забвения, Дандара пробуждает в себе силы, которые помогут ей изменить весь мир. Перед вами уникальный двухмерный платформер-метроидвания, полный мистических существ и безграничных возможностей для исследования", - говорится в описании игры.
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В обычное время этот платформер стоит 209 грн, но сейчас ее можно скачать или добавить в библиотеку до 4 февраля бесплатно. При добавлении в библиотеку игра останется у вас навсегда.
Напомним, ранее Epic раздавала Galactic Civilizations III.
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