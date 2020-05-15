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Раздача Epic Games: Бесплатно отдают платформер Dandara

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Игра доступна бесплатно до 4 февраля.
Dandara: Trials of Fear Edition
Dandara: Trials of Fear Edition
nintendo

В магазине Epic Games стартовала еженедельная раздача игр. На этот раз бесплатно и навсегда отдают игру Dandara: Trials of Fear Edition.

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"В удивительной вселенной, где угнетенные находятся на грани полного забвения, Дандара пробуждает в себе силы, которые помогут ей изменить весь мир. Перед вами уникальный двухмерный платформер-метроидвания, полный мистических существ и безграничных возможностей для исследования", - говорится в описании игры. 

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В обычное время этот платформер стоит 209 грн, но сейчас ее можно скачать или добавить в библиотеку до 4 февраля бесплатно. При добавлении в библиотеку игра останется у вас навсегда.

Напомним, ранее Epic раздавала Galactic Civilizations III.

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Теги: раздача, Epic Games, игра
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