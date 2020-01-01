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Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают ролевую игру Torchlight II

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Игра доступна бесплатно до 18:00.
Игра доступна бесплатно
Игра доступна бесплатно
скриншот

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 30 по 31 декабря доступна игра Torchlight II. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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Случайно генерируемые уровни Torchlight II до краёв наполнены врагами и ценной добычей. Новая часть серии сохраняет атмосферу и дух оригинала, значительно расширяя при этом мир игры. Более того, здесь появилось то, чего с таким нетерпением ждали многие игроки: сетевой режим.

Четыре различных класса позволят вам выбрать такой стиль игры, который подходит именно вам. Вы сможете выбрать пол своего персонажа и сделать его по-настоящему уникальным, настроив его внешний вид. Играйте с друзьями по локальной сети или Интернету совершенно бесплатно. Система подбора группы поможет найти напарников со всего света.

В обычное время игра стоит 279 грн, но сейчас ее можно добавить на свой аккаунт бесплатно и она останется у вас навсегда. 

Напомним, ранее игровой магазин отдавал симулятор диктатора.

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Теги: Epic Games, игра, раздача
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