Построй свою империю: Бесплатно отдают Galactic Civilizations III

Игру можно получить абсолютно бесплатно до 28 января.

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача игр. И на этот раз бесплатно и навсегда можно получить стратегию Galactic Civilizations III.

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"Каждый раз, начиная новое прохождение, вы можете настроить самые разные параметры игры — размер карты, количество планет и ресурсов, частоту событий и многое другое. Каждый раз ваш игровой опыт будет совершенно уникальным.

К тому же в Galactic Civilizations III нет жестких условий победы. К желаемой цели можно прийти разными путями: используйте военную мощь, культурное или историческое превосходство, или заключайте политические союзы — выбор за вами. Добавьте сюда возможность проектировать собственные корабли, и вы получите захватывающий и увлекательный игровой опыт, который позволит вам почувствовать себя настоящим правителем галактики", - говорится в описании игры.

Игру можно добавить в свою библиотеку до 28 января включительно бесплатно. В обычное же время за игру просят 479 грн.

Напомним, ранее в магазине Epic Games отдавали Star Wars Battlefront II.