Игроки массово возвращают деньги за Cyberpunk 2077

Это происходит на всех платформах.

Игрокам, купившим Cyberpunk 2077 на PlayStation, Xbox и Steam, которые жалуются на производительность, возвращают деньги.

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На Reddit даже выпустили инструкцию для тех, кто также испытывает проблемы при игре в Cyberpunk 2077, особенно на базовых устройствах PlayStation 4 и Xbox One.

Политика Sony в отношении возврата средств за покупки в PlayStation Store позволяет вам запросить возврат в течение первых 14 дней. Однако, если вы начали загружать игру, вы "не имеете права на возмещение, если только контент не является дефектным".

Несмотря на это игроки получают возмещение даже после 10 часов игры в Cyberpunk 2077. Для возврата нужно удалить всю игру - игровые данные, сохраненные данные и т. д. прежде чем запросить возмещение.

Представитель службы поддержки также упомянул, что "Sony подает коммерческую жалобу в CDPR по поводу проблем, и многие уже обратились по поводу возврата денег".

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В комментариях на Reddit писали многие, кто также смог получить возмещение, даже на консолях Xbox и Steam, но не всем так повезло. Таким образом, хотя не факт, что запрос на возврат будет успешным, возможно, стоит попробовать, если у вас возникли проблемы с Cyberpunk 2077.

На запуск Cyberpunk 2077 повлияло множество факторов, помимо тех, которые связаны с производительностью, в том числе возможная последовательность кадров в игре, вызывающая эпилепсию, и песни, защищенные авторским правом, которые могут вызвать предупреждение DMCA для стримеров. Кроме того, эти и другие проблемы привели к тому, что акции CD Projekt Red упали на 29% в связи с запуском Cyberpunk 2077.

Помимо всех этих проблем, Cyberpunk 2077 уже стал огромным успехом для CD Projekt Red, поскольку он показал, что предварительный заказ Cyberpunk 2077 продажи уже покрыли все затраты на разработку и маркетинг игры, и что перед запуском было продано 8 миллионов копий.

Напомним, ранее сообщалось, что меч Ведьмака продадут для спасения ребенка.