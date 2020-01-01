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Меч Ведьмака продадут для спасения ребенка

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Реплику меча для серии игр продают с аукциона.
Меч выставили на аукцион
Меч выставили на аукцион
charytatywni.allegro.pl

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Руководитель игровой компании CD Projekt RED Адам Бадовски отдал серебряный меч Ведьмака на аукцион. Эта реплика была создана во время создания серии игр The Witcher. Меч появится на аукционе allegro, чтобы собрать средства на лечение полуторагодовалого ребенка, который страдает мышечной атрофией. 

Торги продлятся до 25 марта, но даже если вы решили купить меч, его придется забирать в Польше. 

Напомним, ранее сообщалось, что CD Projekt RED, выпустившая серию игр The Witcher и работающая над многообещающим РПГ Cyberpunk 2077, пообещала выпустить игру Ведьмак 4.

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Теги: Ведьмак, меч, аукцион
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