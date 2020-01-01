Cyberpunk 2077 получила большое обновление в первый же день выхода
10 декабря вышла долгожданная игра Cyberpunk 2077 сразу на шести платформах. И в первый же день разработчики из CD Projekt Red выпустили обновление 1.02. Пока оно доступно для для PS4, PS5, Xbox One, Xbox серии X и Xbox серии S.
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Как сообщает IGN, примечания к патчу еще не опубликованы, но благодаря меню истории обновлений PS5 в списке отображается множество изменений, которые были внесены в патч:
- Различные улучшения стабильности
- Различные улучшения производительности
- Решены критические проблемы с прогрессом и игровым процессом
Вчера разработчик CD Projekt Red, Фабиан Марио Дёла, заявил в Twitter, что предстоящий патч Cyberpunk 2077 кардинально изменит игру, когда дело касается исправлений ошибок и улучшений. Он сказал: “Множество проблем, с которыми столкнулись (и сообщили) рецензенты, уже исправлены [и] некоторые другие части обновления“. Дёла даже объяснил, что “это другая игра с обновлением для консоли», имея в виду патч Первого дня.
Cyberpunk 2077 вышла на PS4, Xbox One и ПК 10 декабря. В нее также можно играть на PS5 и Xbox Series X благодаря обратной совместимости, а бесплатное обновление появится позже.
Предварительная загрузка Cyberpunk 2077 занимала на диске более 100 Гб на PS4 и PS5 , так что если вы планируете играть в день запуска, то лучше предварительно загрузить игру сейчас.
А в Twitter CD Projekt похвасталась результатами предзаказов игры. Ее до старта приобрели 8 миллионов геймеров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Cyberpunk 2077 появится сетевой режим.
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