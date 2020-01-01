Huawei анонсировала официальный игровой сервис GameCenter

Компания обещает награды игрокам.

Huawei объявила о запуске своей официальной игровой службы и платформы распространения под названием GameCenter. Он будет доступен в 33 странах и регионах по всему миру и предназначен для мобильных игровых сообществ.

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Через новый центр игр для смартфонов китайские технологические гиганты стремятся объединить мобильных геймеров с помощью "высококачественного контента и наград". Эта услуга соединит пользователей Huawei из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и других стран. Для тех, кто заинтересован, приложение GameCenter можно загрузить через AppGallery.

Huawei GameCenter - это, по сути, универсальная игровая платформа. Другими словами, он построен в основном для игр и связанных с ними услуг. По своей сути, хаб будет работать вокруг двух сервисов, а именно: контент-сервис и награды для пользователей. С новой игровой платформой Huawei также планирует вознаграждение пользователей с помощью эксклюзивных пакетов онлайн-игр и онлайн-предложений.

Кроме того, GameCenter, похоже, находится под влиянием индустрии игровых приставок и консолей, а платформа предлагает лучший запуск некоторых игр перед любой другой платформой. Сюда входят Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA и многое другое.

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В игре специальные предложения будут предлагать пользователям эксклюзивные преимущества, такие как золотые монеты и ограниченный по времени реквизит. Таким образом, это явно еще один шаг Huawei, направленный на то, чтобы сделать свою экосистему приложений более устойчивой и привлекательной для мирового рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei впервые продала больше всех смартфонов.