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Huawei анонсировала умные часы с двумя камерами для детей

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Родители смогут видеть изображение с камеры.
Watch 4X
Watch 4X
huawei

Компания Huawei представила Watch 4X - новые умные часы, разработанные специально для детей. Часы, которые обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря наличию двух камер и функции определения местоположения, довольно прочные благодаря своей структуре.

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Обладая фронтальной 5-мегапиксельной камерой для безопасности и 8-мегапиксельной камерой для общения, детские часы 4X также имеют двухчастотное обнаружение местоположения с помощью искусственного интеллекта.

Умные часы с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти имеют сверхпрочную конструкцию для обеспечения безопасности и водонепроницаемости до 50 метров благодаря встроенной системе ремешка. Умные часы с поддержкой соединения NFC также имеют функцию голосового помощника.

Детские часы Huawei 4X, которые можно быстро заряжать с помощью функции быстрой магнитной зарядки, обещают 2 дня использования без подзарядки. Компания Huawei установила цену в $200. Часы будут доступны в розовой, синей и белой расцветках.

В продаже Watch 4X появятся уже 19 августа в Китае, дата международного релиза пока не раскрывается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии запретили детские смарт-часы.

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Теги: Huawei, смарт-часы, дети
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