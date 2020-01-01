Жизнь без Android: Huawei назвала дату анонса своей ОС

Новая операционка для ПК будет показана на конференции разработчиков.

HarmonyOS появится и на других устройствах ixbt.com

Сегодня Huawei выпустила новые загадочные тизеры предстоящей конференции разработчиков Huawei 2020 (HDC 2020) на Weibo. В последних промо-изображениях компания якобы дразнила своей новой платформой HarmonyOS, которая также известна как Hongmeng OS.

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Изображения обрезают промо HDC 2020 с помощью двух сочетаний клавиш "Компьютерная клавиатура"», в том числе Ctrl + F и Ctrl + Shift + N. Эти сочетания клавиш используются для функций "Найти" и "Новая вкладка" соответственно.

Huawei также написала, чтобы выпустить новую большую технологию на HDC 2020, и, поскольку это промо, мы ожидаем, что компания выпустит больше загадочных дразнилок онлайн, пока мы не достигнем дня запуска.

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Предыдущий отчет показывает, что компания планировала выпустить новые ПК на базе HarmonyOS 2.0. Кроме того, компания также добавит новую платформу SmartWatch к своей собственной операционной системе.

На HDC 2019 Huawei поделилась планом обновления HarmonyOS. С выходом HarmonyOS 2.0 в 2020 году компания Huawei планирует выпустить ее для внутренних ПК, смарт-часов и браслетов, а также автомобильных интерфейсов. HarmonyOS примет больше платформ до 2022 года.

Конференция разработчиков Huawei 2020 пройдет в штаб-квартире Huawei на озере Суншань с 10 по 12 сентября. 10 сентября компания анонсирует EMUI 11, обновление HarmonyOS, новые комплекты HMS Core 5.0, решение 5G, AI и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.