Huawei впервые продала больше всех смартфонов

Samsung на втором месте.

Согласно новому отчету аналитической компании Canalys, впервые Huawei поставила больше смартфонов по всему миру за квартал, чем любая другая компания. У Huawei давно есть амбиции превзойти Samsung как крупнейшего в мире продавца смартфонов, и, судя по цифрам из Canalys, именно это произошло в период с апреля по июнь этого года.

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Это не означает, что Huawei будет долго удерживать первое место, так как на результаты явно повлияла продолжающаяся пандемия. Цифра Canalys в 55,8 млн. смартфонов Huawei снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как Samsung снизился на 30% - до 53,7 млн. В настоящее время более 70 процентов устройств Huawei продаются в Китае, что не так сильно ударило по COVID-19, как на многих основных рынках Samsung. Samsung, тем временем, является крошечным игроком в Китае.

Huawei обогнала Samsung theverge.com

"Наш бизнес продемонстрировал исключительную устойчивость в эти трудные времена", - заявили в Huawei. "В период беспрецедентного глобального экономического спада и проблем мы продолжали расти и укреплять свои лидерские позиции, предоставляя потребителям инновационные продукты и опыт".

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"Это замечательный результат, который мало кто предсказывал год назад", - говорит старший аналитик Canalys Бен Стэнтон. "Если бы не было COVID-19, этого бы не случилось. Huawei в полной мере воспользовалась экономическим подъемом в Китае, чтобы оживить бизнес смартфонов".

Несмотря на впечатляющее аппаратное обеспечение, телефоны Huawei в настоящее время трудно продать большинству потребителей за пределами Китая, поскольку они заблокированы от использования служб Google. Аналитики предполагают, что вряд ли компания останется на первом месте после восстановления мирового спроса на смартфоны. В Samsung заявили, что ожидают лучших продаж в следующем квартале из-за запуска новых флагманских телефонов. Но сохраняющаяся мощь Huawei в Китае показывает, что внешнее давление еще не представляет существенной угрозы для его потребительского бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов.