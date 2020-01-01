Новую часть Assassin's Creed анонсировали при помощи Фотошопа

Постер к игре рисуют онлайн в графическом редакторе.

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В отсутствие выставок и других предварительных мероприятий издатели становятся креативнее с маркетингом видеоигр. Сегодня Ubisoft запустила прямую трансляцию, которая покажет настройки следующей игры Assassin's Creed. Но вот интересная часть: вместо простого обратного отсчета Ubisoft транслирует художника, работающего в Adobe Photoshop. На момент написания полотна изображен загадочный силуэт могущественной фигуры (предположительно, главного героя следующей игры) на фоне расщепленного фона, который содержит ледяную воду и поля. Это закончится каким-то трейлером или готовым постером? Есть только один способ узнать.

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Ходят слухи, что следующая игра Assassin's Creed о викингах. Плакат в The Division 2, другое название Ubisoft, включал в себя слово "Valhalla" и кого-то, держащего то, что казалось Эдемским яблоком, ключевой предмет в играх Assassin's Creed. В отчете Kotaku сообщил, что он также слышал о теме викингов из двух независимых источников, знакомых с франшизой. Последние две игры, Origins и Odyssey, были в эпоху египетской и римской империй соответственно. У обоих были впечатляюще обширные открытые миры и механика РПГ, которые были значительно более развиты, чем Assassin's Creed Syndicate в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin’s Creed II отдают бесплатно.