Наступает Рагнарок: В Сеть слили название новой части Assassin's Creed

Утечка произошла в сетевом магазине Amazon.

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Assassin's Creed после Египта и Греции перемещается на север. Новая часть расскажет о наемных убийцах среди викингов.

Немецкое подразделение Amazon случайно опубликовало страницу с заказом игры Assassin’s Creed Ragnarok. На сайте был выложен анонс цифровой версии игры "Вальгалла эдишн". Скорей всего это дополненная версия с бонусами.

Сриншот страницы с Amazon dsogaming.com

Анонс игры ожидается в рамках E3 2020, а выход ближе к концу года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Assassin's Creed Unity появится главная героиня.