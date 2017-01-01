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Наступает Рагнарок: В Сеть слили название новой части Assassin's Creed

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Утечка произошла в сетевом магазине Amazon.
Новое Кредо убийцы перенесут на север
Новое Кредо убийцы перенесут на север
vsetor.org

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Assassin's Creed после Египта и Греции перемещается на север. Новая часть расскажет о наемных убийцах среди викингов.

Немецкое подразделение Amazon случайно опубликовало страницу с заказом игры Assassin’s Creed Ragnarok. На сайте был выложен анонс цифровой версии игры "Вальгалла эдишн". Скорей всего это дополненная версия с бонусами. 

Сриншот страницы с Amazon
Сриншот страницы с Amazon
dsogaming.com

Анонс игры ожидается в рамках E3 2020, а выход ближе к концу года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Assassin's Creed Unity появится главная героиня.

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Теги: Assassin’s Creed Ragnarok, Assassin’s Creed
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