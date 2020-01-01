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Тренды YouTube: Александр Пономарев & DZIDZIO и Бумбокс - Империи падут

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В тренде - музыка.

Бумбокс - Імперії впадуть

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Музыкальный коллектив Бумбокс выпустил новый клип на песню “Імперії впадуть“. Андрей Хлывнюк рассказал: “Империи падут“ - это финал трилогии, снятой Стасом Гуренко, в которую входят замечательный на мой взгляд знаковый клип “ДШ“, “Ангела“, “Империи падут“. Важно понимать, что, говоря о трилогии, я имею в виду именно видео, потому что как песни, это работы из разных альбомов и с разным содержанием. Благодарю его.

Олександр Пономарьов & DZIDZIO - Пазли [ Official video ]

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Александр Пономарев и DZIDZIO спели дуэтом и выпустили клип на песню Пономарева Пазлы. Музыкальная работа посвящена истории любви двух мужчин к одной и той же девушке.

Напомним, ранее в тренды попали Сколько можно не спать и Артем Пивоваров - Мираж.

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Теги: тренды YouTube, видео
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