Тренды YouTube: Александр Пономарев & DZIDZIO и Бумбокс - Империи падут
Бумбокс - Імперії впадуть
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Музыкальный коллектив Бумбокс выпустил новый клип на песню “Імперії впадуть“. Андрей Хлывнюк рассказал: “Империи падут“ - это финал трилогии, снятой Стасом Гуренко, в которую входят замечательный на мой взгляд знаковый клип “ДШ“, “Ангела“, “Империи падут“. Важно понимать, что, говоря о трилогии, я имею в виду именно видео, потому что как песни, это работы из разных альбомов и с разным содержанием. Благодарю его.
Олександр Пономарьов & DZIDZIO - Пазли [ Official video ]
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Александр Пономарев и DZIDZIO спели дуэтом и выпустили клип на песню Пономарева Пазлы. Музыкальная работа посвящена истории любви двух мужчин к одной и той же девушке.
Напомним, ранее в тренды попали Сколько можно не спать и Артем Пивоваров - Мираж.
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