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Тренды YouTube: Сколько можно не спать и Артем Пивоваров - Мираж

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В тренде - познавательное видео и музыка.

СКОЛЬКО можно НЕ СПАТЬ? — ТОПЛЕС

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Мы проводим треть своей жизни в беспомощном состоянии, проваливаясь во мрак и наблюдая похожие на бред видения. И делаем вид, что так и должно быть. Во время сна люди ходят, едят,  ощущают присутствие рядом с собой, а кто-то был бы рад согласиться и на такое, потому что обречен не спать до конца жизни. 

АРТЕМ ПИВОВАРОВ - МІРАЖ

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Украинский артист Артем Пивоваров презентовал украинскую версию видеоработы на свой новый сингл “Мираж“. 

Построенные локации, анимированные  фрагменты, черно-белое кино и жонглирование едой - это и многое другое в новом клипе Артема. 

Напомним, ранее в тренды попали Человек-Паук: нет пути домой и Босния и Герцеговина – Украина.

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Теги: тренды YouTube, видео
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