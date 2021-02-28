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Тренды YouTube: Лига Смеха - Битва титанов-2 и Чому - Пономарев

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Лига Смеха 2021, Фестиваль 7-го сезона, Часть 2 БИТВА ТИТАНОВ | Полный выпуск 28.02.2021

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В выпуске:​ Комики в чёрном, презентация второй части фестиваля 7-го сезона от Евгения Кошевого и Потапа, Стадион Диброва, VIP Тернополь,  Винницкие, Отдыхаем Вместе и  Ветераны Космических Войск.

Чому - Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV

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1 марта известные украинские артисты Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров и ALEKSEEV презентовали песню "Чому", которую посвятили всем женщинам страны.

"Ее необычная форма романса следует украинском традициям и пополняет наш невероятно богатый фольклор", - отметил Александр Пономарев.

Напомним, днем ранее в тренды попали Храм суфиев с крокодилами и Ани Лорак - Наполовину.

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Теги: видео, тренды YouTube
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