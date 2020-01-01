Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Храм суфиев с крокодилами и Ани Лорак - Наполовину

Комментариев: 0
В тренде - музыка и тревел-блог.

Ани Лорак - Наполовину (премьера клипа 2021)

Читай также: Тренды YouTube: Усович у Дудя и Тотальная слежка = идеальная тюрьма

Как известно, Ани Лорак славится своим уникальным творческим почерком – передавать драматические истории с помощью голоса. В новом видео она впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни. 

В основе сюжета лежит любовный треугольник, который становится тяжелым испытанием для каждого из участников. Но тем не менее, по словам певицы, это история о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике.

Храм суфиев с крокодилами и гонки на быках. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 3 серия

Читай также: Тренды YouTube: Привет, это Навальный и Богдан Титомир x Василий Уткин

В Карачи, несмотря на то, что главная религия – это ислам, есть представители и других разных религий. Сегодня Мир наизнанку отправляется в самое мистическое место для суфиев – храм рядом с городом Карачи, в котором, как верят местные прихожане, исполняются любые желания. В него нельзя приходить без подношений, поэтому Дмитрий комаров заглянул на рынок за говядиной. 

Напомним, ранее в тренды попали Я себя знаю! Джиган и Блиц крик #14.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь