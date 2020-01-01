Тренды YouTube: Храм суфиев с крокодилами и Ани Лорак - Наполовину

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Ани Лорак - Наполовину (премьера клипа 2021)

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Как известно, Ани Лорак славится своим уникальным творческим почерком – передавать драматические истории с помощью голоса. В новом видео она впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.

В основе сюжета лежит любовный треугольник, который становится тяжелым испытанием для каждого из участников. Но тем не менее, по словам певицы, это история о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике.

Храм суфиев с крокодилами и гонки на быках. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 3 серия

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В Карачи, несмотря на то, что главная религия – это ислам, есть представители и других разных религий. Сегодня Мир наизнанку отправляется в самое мистическое место для суфиев – храм рядом с городом Карачи, в котором, как верят местные прихожане, исполняются любые желания. В него нельзя приходить без подношений, поэтому Дмитрий комаров заглянул на рынок за говядиной.

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