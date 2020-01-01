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Тренды YouTube: 13 свадебных лайфхаков и Захват заложников в Луцке

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Захват заложников в Луцке: новые детали чрезвычайного происшествия

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В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. Очевидцы слышали выстрелы. Мужчина заявляет, что у него есть взрывчатка. Введен оперативный план "Заложник", центр перекрыт, территорию Театральной площади окружили спецназовцы.

Президент Зеленский прокомментировал ситуацию в Луцке. СБУ ввела план "Бумеранг". На место событий уже выехал глава МВД – Арсен Аваков.

13 свадебных лайфхаков

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Даже обычный букет невесты может пустить под откос всю свадьбу. Но если знать несколько простых хитростей, то пережить этот самый счастливый день получится расслабленным и без эксцессов. 

На канале Трум Трум СЕЛЕКТ вышло новое видео с лайфхаками. На этот раз внимание уделили свадьбам.

Напомним, ранее в тренды попали Мифы, в которые мы верим и Miyagi & Andy Panda - Minor.

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Теги: видео, тренды YouTube
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