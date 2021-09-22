Тренды YouTube: [BadComedian] - Чернобыль и Нашли клад в Чернобыле
Нашли КЛАД в Чернобыле !!! Подняли ДОМКРАТОМ старый дом а там закладные монеты с металлоискателем
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Блогеры из Креосан пронесли металлоискатель в Зону, чтобы попытаться найти сокровища. В первые же минуты они нашли орден, монету и странный клад.
Также они запустили коптер в Чернобыльском лесу и нашли скрытое поселение отшельников.
[BadComedian] - Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ HBO)
YouTube-блогер BadComedian (Евгений Баженов) выложил на своем канале обзор на фильм Данилы Козловского “Чернобыль“.
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В обзоре BadComedian называет ленту “неинтересной, неисторической, не чтящей память ликвидаторов и не являющейся ответом одноименному сериалу HBO, во многом его копирующей“. По мнению блогера, драма не является настоящим фильмом-катастрофой, но смотрится “вполне себе“ как ответ Marvel и DC “с нашим супергероем Козловским“.
Напомним, ранее в тренды попали Танцы со звездами. 8 сезон и Поют все.
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