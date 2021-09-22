Тренды YouTube: [BadComedian] - Чернобыль и Нашли клад в Чернобыле

В тренде - Чернобыль.

Нашли КЛАД в Чернобыле !!! Подняли ДОМКРАТОМ старый дом а там закладные монеты с металлоискателем

Читай также: Тренды YouTube: Взрыв газовой магистрали и Клава Кока - Пьяную домой

Блогеры из Креосан пронесли металлоискатель в Зону, чтобы попытаться найти сокровища. В первые же минуты они нашли орден, монету и странный клад.

Также они запустили коптер в Чернобыльском лесу и нашли скрытое поселение отшельников.

[BadComedian] - Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ HBO)

YouTube-блогер BadComedian (Евгений Баженов) выложил на своем канале обзор на фильм Данилы Козловского “Чернобыль“.

Читай также: Тренды YouTube: Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове

В обзоре BadComedian называет ленту “неинтересной, неисторической, не чтящей память ликвидаторов и не являющейся ответом одноименному сериалу HBO, во многом его копирующей“. По мнению блогера, драма не является настоящим фильмом-катастрофой, но смотрится “вполне себе“ как ответ Marvel и DC “с нашим супергероем Козловским“.

Напомним, ранее в тренды попали Танцы со звездами. 8 сезон и Поют все.