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Тренды YouTube: [BadComedian] - Чернобыль и Нашли клад в Чернобыле

Комментариев: 1
В тренде - Чернобыль.

Нашли КЛАД в Чернобыле !!! Подняли ДОМКРАТОМ старый дом а там закладные монеты с металлоискателем

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Блогеры из Креосан пронесли металлоискатель в Зону, чтобы попытаться найти сокровища. В первые же минуты они нашли орден, монету и странный клад.

Также они запустили коптер в Чернобыльском лесу и нашли скрытое поселение отшельников.

[BadComedian] - Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ HBO)

YouTube-блогер BadComedian (Евгений Баженов) выложил на своем канале обзор на фильм Данилы Козловского “Чернобыль“. 

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В обзоре BadComedian называет ленту “неинтересной, неисторической, не чтящей память ликвидаторов и не являющейся ответом одноименному сериалу HBO, во многом его копирующей“. По мнению блогера, драма не является настоящим фильмом-катастрофой, но смотрится “вполне себе“ как ответ Marvel и DC “с нашим супергероем Козловским“.

Напомним, ранее в тренды попали Танцы со звездами. 8 сезон и Поют все.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
wert-71    22.09.2021, 18:09
Оценка:  0
wert-71
Блогеры из Креосан

полупокери. Спочатку переїхали в зону російської окупації "працювати". Тепер в Україні, як ні в чому не бувало.
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