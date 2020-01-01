Обмани меня: Новая система распознавания лиц улавливает любую ложь

Система обнаружения лжи отслеживает искривленные мышцы лица, чтобы выявить неправду.

Ученые в Израиле использовали имеющиеся в продаже датчики для разработки усовершенствованной системы обнаружения лжи, которая, по их словам, превосходит любой другой известный метод. Технология полагается на электроды, прикрепленные к лицу, чтобы выявить искривленные мышцы, связанные с обманом, и поможет создать камеры и программное обеспечение, способное самостоятельно обнаруживать такие движения лица.

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Исследования, проводимые учеными из Тель-Авивского университета, основаны на сенсорной технологии, разработанной более 15 лет профессором Яэль Ханейн из Школы электротехники. Она выглядит как наклейки с электродами, которые можно размещать на коже для отслеживания активности мышц и нервов путем измерения излучаемых ими электрических сигналов.

Эта технология была коммерциализирована через израильское дочернее предприятие под названием X-trodes, которое продает электроды как способ отслеживания сна, спортивных результатов и выявления неврологических заболеваний. В рамках этого нового исследования исследователи Тель-Авивского университета изучали, как его можно использовать для выявления случаев, когда люди лгут.

"Многие исследования показали, что нам практически невозможно определить, когда кто-то нам лжет", - говорит автор исследования профессор Дино Леви. "Даже эксперты, такие как полицейские следователи, работают лишь немного лучше, чем все мы. Существующие детекторы лжи настолько ненадежны, что их результаты не принимаются в качестве доказательства в судах, потому что практически любой может научиться контролировать свой пульс. и обмануть машину. Следовательно, существует большая потребность в более точной технологии выявления обмана. Наше исследование основано на предположении, что лицевые мышцы искажаются, когда мы лжем, и что до сих пор ни один электрод не был достаточно чувствительным, чтобы измерить эти искажения".

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Команда проверила это предположение, проведя эксперимент, в котором участников разбивали по парам и заставляли сидеть друг напротив друга. Один из каждой пары был снабжен наушниками, на которых воспроизводилось слово "линия" или "дерево", при этом владельца заставляли передавать одно из этих слов своему партнеру, правдиво или обманчиво. Партнерам не удалось обнаружить ложь с какой-либо надежностью, но система распознавания сделала это успешно.

Система состояла из наклеек электродов, размещенных на двух группах лицевых мышц: мышцах щек возле губ и мышцах над бровями. Электрические сигналы передавались алгоритму машинного обучения, обученному отделять ложь от правды, и он смог обнаружить ложь участников с "беспрецедентным" показателем успеха в 73 процента.

"Поскольку это было первоначальное исследование, ложь была очень простой", - говорит Леви. "Обычно, когда мы лжем в реальной жизни, мы рассказываем более длинную историю, которая включает как обманчивые, так и правдивые компоненты. В нашем исследовании у нас было преимущество в том, что мы знали, что участники слышали через наушники, и, следовательно, знали, когда они лгали. Таким образом, используя передовые методы машинного обучения, мы обучили нашу программу распознавать ложь на основе сигналов ЭМГ (электромиографии), исходящих от электродов. Применяя этот метод, мы достигли точности в 73 процента - не идеально, но намного лучше, чем любая существующая технология. Еще один интересный открытие заключалось в том, что люди лгут через разные лицевые мышцы: одни лгут мышцами щек, а другие - бровями".

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Ученые говорят, что эти результаты демонстрируют, как носимые электроды могут использоваться для обнаружения лживых людей, но представьте себе (потенциально антиутопическое) будущее, в котором они могут вообще не понадобиться. С помощью достаточно сложных видеокамер и алгоритмов машинного обучения команда представляет систему, которая могла бы обнаруживать ложь просто путем анализа изображений с высоким разрешением.

"В банке, на допросах в полиции, в аэропорту или на онлайн-собеседованиях камеры с высоким разрешением, обученные распознавать движения лицевых мышц, смогут отличать правдивые утверждения от лжи", - говорит Леви. "Сейчас задача нашей команды - завершить экспериментальную стадию, обучить наши алгоритмы и отказаться от электродов. Как только технология будет усовершенствована, мы ожидаем, что она найдет множество разнообразных приложений".

Напомним, ранее были названы самые популярные обманы во время коронавируса.