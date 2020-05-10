Названы самые популярные обманы во время коронавируса

Помимо спама и вирусов, мошенники могут применять хитрые схемы обмана.

Эксперты отмечают распространение новых видов мошенничества во время карантина. Самые популярные виды обмана - продажа товаров и услуг, которых на самом деле нет. Так, злоумышленники предлагают купить маски с дополнительными фильтрами или очистители воздуха, которые, якобы, не дают коронавирусу проникнуть в организм.

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Еще один вид мошенничества - продажа лекарств от COVID-19.

"Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита - квартирная кража", - предупреждают эксперты.

Еще один вид мошенничества - предложения установить приложения, которые показывают, как далеко вам можно отходить от дома. Но для этого нужно ввести данные свой банковской карты, указать имя и фамилию как на карте и указать CSV-код. Как вы понимаете, после этого вы недосчитаетесь своих денег.

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Также мошенники могут предлагать купить пропуски для поездки на автотранспорте или рассылать СМС о штрафах за нарушение самоизоляции.

Но наиболее опасными действиями злоумышленников может стать реклама в Сети, где предлагают оформить финансовую помощь для пострадавших от карантина пенсионеров. Но для того, чтобы прислать эту помощь, жертве предлагают сначала указать данные своей карты. Естественно, мошенники просто снимают деньги с карты пенсионеров.

Предупредите своих пожилых родственников, что нельзя доверять таким предложениям и что ни в коем случае нельзя называть свои полные финансовые реквизиты.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.