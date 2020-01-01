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Тренды YouTube: Человек-Паук: нет пути домой и Босния и Герцеговина – Украина

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В тренде - трейлер и футбол.

Человек-Паук: нет пути домой - официальный трейлер

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Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких. Когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. Мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной.

Босния и Герцеговина – Украина. Обзор матча / МЫ В ПЛЕЙ-ОФФ!!!

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Сборная Украина на выезде противостояла Боснии и Герцеговине. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а на 45-й минуте игры невероятный сейв совершил Георгий Бущан. На 58-й минуте игры Александр Зинченко вывел свою команду вперед. 

Вышедший на замену Артем Довбик на 79-й минуте игры удвоил преимущество “сине-желтых“, а игра так и завершались со счетом 2:0 в пользу Украины.

Напомним, ранее в тренды попали Португалия – Сербия и Норвегия. Богатая и очень красивая.

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Теги: тренды YouTube, видео
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