Тренды YouTube: Мы все привыкли болеть и Внутри Лапенко 3

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Павел Воля - Мы все привыкли болеть

Павел Воля рассказал о том, что люди безответственно принимают медицинские препараты. Комик прошелся по надуманным, по его мнению, болезням.

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Так Павел считает болезнью XXI века - панические атаки, беспричинный страх и панику. Особенно сейчас во время распространения пандемия коронавируса таким заболеванием страдает более 20% человечества и это может привести к весьма негативным последствиям для организма. Видео за четыре дня набрало более 3 млн просмотров.

Внутри Лапенко 3. Серия 1

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Внутри Лапенко 3 сезон - продолжение веб-сериала актера Антона Лапенко. История происходит в 1990-х годах. Все судьбы героев тесно переплетены друг с другом, ведь все персонажи живут в маленьком городке.

Напомним, ранее в тренды попали стыдные вопросы про кино и Вратарь галактики.