Тренды YouTube: Бельгия – Россия и Нидерланды – Украина
В тренде - Евро-2020.
Бельгия – Россия. Обзор матча
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В матче Евро 2020 сборная Бельгии обыграла команду России. Поединок завершился со счетом 3:0.
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Нидерланды – Украина. Обзор матча
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В матче Евро 2020 сборная Нидерландов обыграла команду Украины. Поединок завершился со счетом 3:2.
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