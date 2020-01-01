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Тренды YouTube: Бельгия – Россия и Нидерланды – Украина

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В тренде - Евро-2020.

Бельгия – Россия. Обзор матча 

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В матче Евро 2020 сборная Бельгии обыграла команду России. Поединок завершился со счетом 3:0.

Смотрите лучшие моменты матча в Санкт-Петербурге.

Нидерланды – Украина. Обзор матча

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В матче Евро 2020 сборная Нидерландов обыграла команду Украины. Поединок завершился со счетом 3:2.

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Теги: тренды Youtube, видео
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