Тренды YouTube: Португалия – Сербия и Норвегия. Богатая и очень красивая

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Португалия – Сербия. Обзор матча

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В воскресенье, 14 ноября, в рамках финального тура квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Португалии на своем поле сыграла с Сербией. Победу в матче добыли “белые орлы“ со счетом 2:1.

Хозяевам достаточно было не проиграть для выхода на мундиаль с первого места, но в самой концовке усилиями Александра Митровича сербы вырвали победу, позволившую им выйти напрямую на ЧМ-2022.

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