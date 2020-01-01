Тренды YouTube: Португалия – Сербия и Норвегия. Богатая и очень красивая
Португалия – Сербия. Обзор матча
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В воскресенье, 14 ноября, в рамках финального тура квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Португалии на своем поле сыграла с Сербией. Победу в матче добыли “белые орлы“ со счетом 2:1.
Хозяевам достаточно было не проиграть для выхода на мундиаль с первого места, но в самой концовке усилиями Александра Митровича сербы вырвали победу, позволившую им выйти напрямую на ЧМ-2022.
Норвегия. Богатая и очень красивая. Большой Выпуск
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На канале Антона Птушкина вышел новый большой выпуск, который посвящен Норвегии.
Он расскажет, что интересного можно увидеть в этой северной стране.
Напомним, ранее в тренды попали Гигантский арбуз и Беременный ребенок.
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