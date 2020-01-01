Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Португалия – Сербия и Норвегия. Богатая и очень красивая

Комментариев: 0
В тренде - спорт и тревел-блог.

Португалия – Сербия. Обзор матча

Читай также: Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко

В воскресенье, 14 ноября, в рамках финального тура квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Португалии на своем поле сыграла с Сербией. Победу в матче добыли “белые орлы“ со счетом 2:1.

Хозяевам достаточно было не проиграть для выхода на мундиаль с первого места, но в самой концовке  усилиями Александра Митровича сербы вырвали победу, позволившую им выйти напрямую на ЧМ-2022.

Норвегия. Богатая и очень красивая. Большой Выпуск

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

На канале Антона Птушкина вышел новый большой выпуск, который посвящен Норвегии. 

Он расскажет, что интересного можно увидеть в этой северной стране.

Напомним, ранее в тренды попали Гигантский арбуз и Беременный ребенок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь