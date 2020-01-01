Тренды YouTube: Гигантский арбуз и Беременный ребенок
ГИГАНТСКИЙ АРБУЗ - ЧАСТЬ 2
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В этом видео блогеры из GopherVid сделали гигантский арбуз в домашних условиях. Арбуз сделали из настоящих арбузов и желе.
ВАГІТНА ДИТИНА. Стосується кожного
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Шокирующая новость из Закарпатья, 11-летний ребенок находится на последних сроках беременности. Об “интересном состоянии“ маленькой Биянки широко стало известно, когда девочка была уже на 32-й неделе. Родители 11-летней девочки уверяют, что до последнего не знали. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, однако информации об отце ребенка у них нет. А вот родственники 11-летней девочки подозревают, что отцом ребенка может быть ее несовершеннолетний друг.
Напомним, днем ранее в тренды попали Правда о распаде Open Kids и Украина – Болгария.
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