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Тренды YouTube: Гигантский арбуз и Беременный ребенок

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В тренде - эксперимент и ТВ-шоу.

ГИГАНТСКИЙ АРБУЗ - ЧАСТЬ 2

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В этом видео блогеры из GopherVid сделали гигантский арбуз в домашних условиях. Арбуз сделали из настоящих арбузов и желе. 

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Шокирующая новость из Закарпатья, 11-летний ребенок находится на последних сроках беременности. Об “интересном состоянии“ маленькой Биянки широко стало известно, когда девочка была уже на 32-й неделе. Родители 11-летней девочки уверяют, что до последнего не знали. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, однако информации об отце ребенка у них нет. А вот родственники 11-летней девочки подозревают, что отцом ребенка может быть ее несовершеннолетний друг. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Правда о распаде Open Kids и Украина – Болгария.

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Теги: тренды YouTube, видео
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