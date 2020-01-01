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Тренды YouTube: Папа-блогер и Похороны Кернеса

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В тренде - развлекательное шоу и новости.

Папа-блогер Руслан Ковтун гонится за лайками

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Не пропустите вторую часть эпопеи с папой-блогером – смотрите Хата на тата 9 сезон 8 выпуск онлайн. Руслан Ковтун уже узнал, насколько тяжела женская доля и как сильно реальная жизнь отличается от его танцевальных видео. Он понял, что жизнь Нади – это постоянный труд, в котором ей никто не помогает. Руслан теперь тоже почувствовал отсутствие помощи на себе, ведь он сам приучил детей к виртуальному миру. Как ему теперь выполнить задания жены, для которых ему нужно взаимодействовать с сыновьями и дочкой? Сможет ли он наладить контакт с детьми и наконец-то найти работу? 

Похороны Геннадия Кернеса

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23 декабря в Харькове прошли похороны Геннадия Кернеса, который умер после длительного лечения от осложнений ковида.

Церемонию прощания транслировали онлайн.

Напомним, ранее в тренды попали Женщины и мужчины зимой и Новая мутация коронавируса.

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Теги: тренды YouTube, видео
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