Тренды YouTube: Папа-блогер и Похороны Кернеса

В тренде - развлекательное шоу и новости.

Папа-блогер Руслан Ковтун гонится за лайками

Читай также: Тренды YouTube: Юра Борисов у Дудя и Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский

Не пропустите вторую часть эпопеи с папой-блогером – смотрите Хата на тата 9 сезон 8 выпуск онлайн. Руслан Ковтун уже узнал, насколько тяжела женская доля и как сильно реальная жизнь отличается от его танцевальных видео. Он понял, что жизнь Нади – это постоянный труд, в котором ей никто не помогает. Руслан теперь тоже почувствовал отсутствие помощи на себе, ведь он сам приучил детей к виртуальному миру. Как ему теперь выполнить задания жены, для которых ему нужно взаимодействовать с сыновьями и дочкой? Сможет ли он наладить контакт с детьми и наконец-то найти работу?

Похороны Геннадия Кернеса

Читай также: Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко

23 декабря в Харькове прошли похороны Геннадия Кернеса, который умер после длительного лечения от осложнений ковида.

Церемонию прощания транслировали онлайн.

Напомним, ранее в тренды попали Женщины и мужчины зимой и Новая мутация коронавируса.