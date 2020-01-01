Тренды YouTube: Папа-блогер и Похороны Кернеса
Папа-блогер Руслан Ковтун гонится за лайками
Читай также: Тренды YouTube: Юра Борисов у Дудя и Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский
Не пропустите вторую часть эпопеи с папой-блогером – смотрите Хата на тата 9 сезон 8 выпуск онлайн. Руслан Ковтун уже узнал, насколько тяжела женская доля и как сильно реальная жизнь отличается от его танцевальных видео. Он понял, что жизнь Нади – это постоянный труд, в котором ей никто не помогает. Руслан теперь тоже почувствовал отсутствие помощи на себе, ведь он сам приучил детей к виртуальному миру. Как ему теперь выполнить задания жены, для которых ему нужно взаимодействовать с сыновьями и дочкой? Сможет ли он наладить контакт с детьми и наконец-то найти работу?
Похороны Геннадия Кернеса
Читай также: Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко
23 декабря в Харькове прошли похороны Геннадия Кернеса, который умер после длительного лечения от осложнений ковида.
Церемонию прощания транслировали онлайн.
Напомним, ранее в тренды попали Женщины и мужчины зимой и Новая мутация коронавируса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил