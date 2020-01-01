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Тренды YouTube: Правда о распаде Open Kids и Украина – Болгария

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Украина – Болгария. Обзор матча / Зрелищная подготовка

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Сборная Украины на своем поле в Одессе принимала Болгарию. Несмотря на солидное преимущество в первом тайме, “сине-желтые“ не сумели отличиться в воротах оппонентов, а, более того, пропустили в свои. 

Под конец встречи подопечным Александра Петракова все же удалось забить: дальний удар Тарас Степаненко поразил сетку ворот, тем самым, поединок завершился ничьей - 1:1. 

Правда о распаде Open Kids, конфликт с девочками, отношения и новый состав

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Ангелина Романовская (экс-солистка Open Kids) про распад группы, новый состав, конфликте с девочками и личной жизни. 

Напомним, ранее в тренды попали Новая жизнь после протестов в Беларуси и Экс-пацанка.

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Теги: тренды YouTube, видео
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