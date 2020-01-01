Тренды YouTube: Финал Холостячки и Кулинарный баттл

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VANZAI VS TANDEM AT / КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ

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На канале Tandem AT вышло видео про кулинарный баттл с сыном (VANZAI).

"Мы приготовим по куску мяса, которое выбрали, а судьи решат, кто же все таки вкуснее готовит: Vanzai или Tandem AT", - говорится в описании видео.

Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров.

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