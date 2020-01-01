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Тренды YouTube: Финал Холостячки и Кулинарный баттл

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В тренде - обзор ТВ-шоу и кулинария.

VANZAI VS TANDEM AT / КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ 

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На канале Tandem AT вышло видео про кулинарный баттл с сыном (VANZAI).

"Мы приготовим по куску мяса, которое выбрали, а судьи решат, кто же все таки вкуснее готовит: Vanzai или Tandem AT", - говорится в описании видео. 

Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров.

Финал Холостячки - Но это не точно

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Канал Но это не точно провел обзор финала проекта Холостячки 2020.

Что понравилось и не понравилось блогерам в реалити-шоу?

Напомним, днем ранее в тренды попали Егор Крид спас жизнь фанатки и Самая большая покупка на Ali.

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Теги: тренды YouTube, видео
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