Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

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Лига Смеха 2020 - пятая игра 6-го сезона

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В тренды YouTube попал новый выпуск Лиги Смеха 2020.

В выпуске - презентация игры от Евгения Кошевого, Дукалис в поисках Ткача, батя узнал, что я Тик Ток снимаю, я полюбила мента, приколы на Марсе, кайфуй и рот свой завали, как городские в СМТ карантин пересиживали и обратная разминка.

Почти бывшие. 4 выпуск

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Юрию и Ирине 44 года, 10 лет они жили на 2 семьи в тайне от своих законных супругов. После того, как решился их квартирный вопрос, они решили расписаться. Однако сразу после того, как возлюбленные съехались, они начали ссориться. Ирина объясняет это тем, что у Юрия очень ревнивый и вспыльчивый характер. Так их семейная жизнь превратилась в тотальный контроль со стороны Юрия. При этом сам мужчина начал заглядываться на чужих женщин. Смогут ли Юрий и Ирина противостоять разводу – смотрите в выпуске Почти бывшие.

Напомним, ранее в тренды попали Гент – Динамо. Лига Чемпионов и Элджей - Lamborghini Countach.