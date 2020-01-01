Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко

В тренде - интервью и интернет-сериал.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА: Энциклопедия русского шоу-бизнеса

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Ксения Собчак взяла интервью у Леры Кудрявцевой. Лера рассказала про дочку Машу и ее образование, для кого делается современное ТВ, как Лера Кудрявцева оказалась замужем за барабанщиком группы "Ласковый май", что дарят Лере Кудрявцевой, про Андрея Разина и конфликт с Лерой, за что Лера хочет посадить Разина и на сколько, а также о жизни в конце 80-х.

Внутри Лапенко 2. Серия 7

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Актер Антон Лапенко выпустил на своем YouTube-канале седьмую серию сериала "Внутри Лапенко-2", в которой расширяется вселенная ретро-мира. В новой серии мы увидим знакомых персонажей: инженера и его особу, ведущего "Загадки дыры", Игоря Катаморанова, музыкантов-рокеров, милиционера Жилина, ОПГ "Железные рукава" и ее главаря, Наделу Наумову, Ричарда Сапогова и Танечку Восьмиглазову. Как и прежде, всех персонажей играет один человек - Антон Лапенко, а основная часть диалогов - импровизация.

Напомним, ранее в тренды попала катастрофа Ан-26 под Чугуевом.