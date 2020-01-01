Вместо Android TV: Операционка от Huawei перекочует на ТВ-приставки

HarmonyOS появится на приставках HiMedia.

Во время конференции разработчиков Huawei (HDC) 2021 генеральный директор Consumer Business Group Юй Чэндун заявил, что HarmonyOS насчитывает более 150 миллионов продуктов по всему миру. Сюда входят смартфоны, продукты для умного дома, а теперь и приставки Smart TV от HiMedia.

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Для тех, кто не знает, HiMedia - это бренд, который предлагает аудио-видео решения. Сюда входят исследования и разработка продуктов, предлагающих высокотехнологичную обработку изображений, аудио- и видеокодеков и многое другое. В настоящее время компания планирует запустить новую приставку Smart TV, которая сможет превратить старые телевизоры в вашем доме в интеллектуальный экран / телевизор. Примечательно, что эта интеллектуальная ТВ-приставка будет работать на собственной операционной системе китайского технологического гиганта HarmonyOS. Другими словами, другой бренд представляет ОС на своей платформе.

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Благодаря Huawei HarmonyOS ТВ-приставка HiMedia сможет предлагать различные интеллектуальные функции, такие как дистанционное управление, потоковое видео в Интернете и другие функции. Кроме того, новое устройство также будет поставляться с интеграцией экосистемы HarmonyOS Connect. Таким образом, как только пользователь получит доступ к HarmonyOS Connect, интеллектуальная ТВ-приставка HiMedia сможет запускать службу со смартфона, на котором работает HarmonyOS. Примечательно, что сервис предлагает пользователям доступ к последним рекомендациям фильмов и даже поддерживает 3D-очки. Это устройство скоро появится в торговом центре Huawei Mall в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei назвала дату анонса своей ОС.