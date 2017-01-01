В Huawei назвали сроки выхода собственной замены Android

Операционная система появится на некоторых новых устройствах компании.

Президент Huawei Ван Чэн Лу в рамках недавно проходившей конференции разработчиков официально объявил о дате запуска фирменной операционной системы HarmonyOS на смартфонах компании.

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По словам Чэн Лу, случится это уже в 2020 году. При этом он отдельно подчеркнул, что Harmony ни в коем случае не призвана заменить Android, так как мобильная операционная система Google все еще является предпочтительной операционной системой для Huawei. Также глава компании рассказал, что большинство смартфонов собственного производства Huawei так и будет поставляться именно с ОС Android на борту.

При этом совсем недавно старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан официально заявил о том, что HarmonyOS имеет меньше строк кода, но при этом является более защищенной операционной системой в сравнении с Android.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei временно вернули лицензию на Android.