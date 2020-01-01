Huawei выпустил бета-версию своей замены Android

HarmonyOS 2.0 вышла для некоторых телефонов, но позволяет вернуться к EMUI 11.

Компания Huawei выпустила первую версию своей собственной операционной системы HarmonyOS, которая поддерживает смартфоны (первая версия дебютировала на смарт-ТВ). Программное обеспечение в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, и пользователи и разработчики могут его опробовать.

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В настоящее время поддерживаются следующие телефоны: Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 (и версия 5G) и Mate 30 Pro (и его версия 5G). На один планшет также можно установить новую ОС - Huawei MatePad Pro (модели с Wi-Fi и LTE, плюс модель 5G ).

В будущем должно поддерживаться гораздо больше устройств EMUI 11, но первая бета-версия ограничена устройствами, перечисленными выше.

HarmonyOS 2.0 Beta может быть доставлена ​​на эти устройства по воздуху, если вы можете зарегистрироваться на этой странице (примечание: она на китайском языке). В случае одобрения вы получите электронное письмо с подтверждением, и обновление будет отправлено на ваш телефон или планшет через пару дней после этого.

Только не ожидайте, что пользовательский интерфейс будет выглядеть совершенно иначе - Harmony и EMUI имеют много общего кода. На самом деле важно, что находится под капотом. Фактически, Harmony может отлично запускать приложения для Android. Если вам интересно увидеть, как ОС работает на реальном оборудовании, вот она установлена ​​на Huawei P40:

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Однако Huawei полагается не только на приложения для Android. Он объявил конкурс разработчиков с призами на общую сумму 1,5 миллиона юаней (230 000 долларов) за новые приложения для Harmony. Компания выпустила IDE плюс эмулятор для разработчиков, чтобы упростить тестирование.

Кроме того, HarmonyOS включает в себя множество новых функций. Основная идея дизайна ОС - обеспечить работу того, что Huawei называет “Интернетом всего“, то есть пользовательский интерфейс должен адаптироваться к разным экранам (телефон, планшет, автомобиль и т. д.) С этой целью разработчики могут использовать более 50 легко адаптируемых элементов управления распределенным пользовательским интерфейсом. Вот небольшая демонстрация:

Опробовав новое программное обеспечение, вы можете вернуться к EMUI 11. Просто обязательно сделайте резервную копию своих данных, поскольку процесс отката приведет к стиранию данных с устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запретит обновлять Android на санкционных телефонах Huawei.