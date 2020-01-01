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Владельцы смартфонов Pixel 6 Pro жалуются на экраны

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В Google пообещали исправить недостаток в декабре.
Смартфоны имеют проблему с экраном
Смартфоны имеют проблему с экраном
digitaltrends.com

Google Pixel 6 Pro может быть один из лучших новых телефонов Google (и один из лучших телефонов Android в целом), но это вовсе не значит, что иммунитет к незначительным ошибкам. На дисплее некоторых устройств Pixel 6 Pro возникла мигающая проблема, и Google обратился к затронутым покупателям, чтобы сообщить, что исправление уже готово.

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"Пользователи Pixel 6 Pro могут заметить небольшие временные артефакты на дисплее, когда устройство выключено, и когда они нажимают кнопку питания с небольшим усилием, но недостаточным для его включения", - пояснил менеджер сообщества Google на форумах поддержки (через 9to5Google ). В то время как у пользователей может возникнуть соблазн включить кнопку питания в ответ (иначе говоря, многократно нажимая на нее снова и снова), Google говорит, что этого не следует делать. Вместо этого им рекомендуется просто удерживать кнопку питания, пока телефон не включится. Что касается проблем, то это действительно незначительная проблема, и Google говорит, что она будет исправлена ​​с помощью обновления в декабре 2021 года, поэтому ожидайте, что это произойдет в конце этого месяца или в первую неделю декабря.

Это дополнение к обновлению первого дня, которое Google советует владельцам Pixel 6 и 6 Pro установить в течение первой недели использования телефона. Для владельцев Pixel 6, которые в конечном итоге получают отложенные заказы, это может обернуться благословением, поскольку Google выпускает обновления, чтобы исправить некоторые проблемы, возникающие на этом телефоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал новые смартфоны Pixel 6 и 6 Pro на собственных чипах.

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Теги: Google, Pixel 6 Pro
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