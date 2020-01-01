Google показал новые смартфоны Pixel 6 и 6 Pro на собственных чипах

У многофункциональных флагманов премиум-класса очень интересная цена.

Pixel 5 был откровенно слабым; недорогой телефон среднего класса без версии XL с большим экраном, а не телефон премиум-класса, на который многие рассчитывали. Это заставило некоторых задуматься о том, решила ли Google вообще отказаться от аппаратной игры - в конце концов, телефоны были достаточно хорошими по стандартам большинства людей уже давно, а двухгодичные обновления становятся все менее и менее убедительными.

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Но нет, Google переоснащал в рамках подготовки к новому флагману, отказавшись от чипов Qualcomm Snapdragon в пользу нового собственного дизайна. И Pixel шестого поколения выглядят так, как будто они предоставят то, что большинство покупателей Pixel хотят больше всего: телефоны премиум-класса с потрясающими камерами, на которых установлена ​​последняя сверхчистая версия операционной системы Android. И это действительно ключевой момент: операционная система разработана специально для телефона и чипа Tensor, и ни один сторонний производитель телефонов не ставил свои собственные раздражающие приложения, скины или темы.

Серия Pixel 6 будет оснащена первой собственной системой на кристалле Google, Tensor Google

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Естественно, это будут самые быстрые и мощные телефоны, которые Google когда-либо создавал - хотя, поскольку чип настолько новый, еще неизвестно, как он будет конкурировать с лучшими из Samsung, Apple и др. Он имеет встроенную обработку искусственного интеллекта, которая улучшит некоторые из более аккуратных функций голоса и фотографии, которые он запускает, а также встроенное ядро ​​безопасности Titan M2, предназначенное для защиты этих телефонов от злонамеренных атак.

Камеры выглядят потрясающе: обе модели оснащены новым 1 / 1,3-дюймовым сенсором на задней панели, который в четыре раза больше сенсора Pixel 5 и улавливает на 150 процентов больше света для превосходных снимков ночью и в помещении. Также есть система автофокусировки с обнаружением лазера, которая должна помочь этим вещам получать максимально резкие изображения.

Инструмент Magic Eraser с улучшенным ИИ автоматически выделяет отвлекающие факторы, которые вы, возможно, захотите устранить, или позволяет обвести их и удалить. Google

Основная камера имеет 50-мегапиксельную широкоугольную f / 1,85, а также 12-мегапиксельную сверхширокоугольную f / 2.2. Модель Pro добавляет еще 48-мегапиксельную телеобъектив с f / 3,5 для 4-кратного оптического зума и до 20-кратного с использованием цифрового зума с супер-разрешением, а также сверхширокую селфи-камеру 11,1 МП, f / 2,2, способную снимать видео 4K. А у обычного Pixel 6 есть 8-мегапиксельная камера f / 2.0 на передней панели.

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Это впечатляющее аппаратное обеспечение камеры, но фотографическое преимущество Google в прошлом заключалось в программном обеспечении. Это продолжается здесь с некоторыми изящными дополнениями с улучшенным ИИ, такими как “волшебный ластик“, очень похожий на заливку с учетом содержимого в Photoshop, которая позволяет вам обводить отвлекающие объекты и удалять их из кадра. Также есть режим движения, который ловко захватывает четкое изображение человека, но позволяет размывать движущийся фон для создания красивого художественного кадра, а системы искусственного интеллекта также сделают все возможное, чтобы размыть лица там, где вы не можете выбрать чистый кадр.

Команда Pixel также приложила особые усилия, чтобы на этот раз обучить свои системы камер гораздо более разнообразному спектру людей, с улучшениями баланса белого, автоэкспозиции и обработки изображений, которые ранее пытались отдать должное более темным тонам кожи.

Новые камеры были специально обучены для улучшения результатов при более темных тонах кожи Google

Еще одна важная роль для ядер обработки AI - голосовые функции. Живая транскрипция, живые переводы на 55 языков, голосовой набор ... с этими функциями можно работать быстро и эффективно, независимо от того, есть ли у вас подключение для передачи данных или нет.

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Это также забавно реализовано с помощью телефонных звонков; например, телефоны будут прослушивать автоматические системы ответа и давать вам помеченные кнопки для нажатия вместо того, чтобы заставлять вас «нажимать ноль, чтобы снова услышать варианты». Они будут сидеть и ждать, когда вы находитесь в режиме ожидания, и предупреждать вас, когда в сеть выйдет человек, чтобы поговорить с вами.

Pixel 6 Google

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Телефоны работают с гладкими, яркими, устойчивыми к отпечаткам пальцев сенсорными экранами HDR, и они покрыты спереди и сзади стеклом Gorilla Glass Victus. На переднем экране есть считыватель отпечатков пальцев, стереодинамики и три микрофона для видео, речевых функций и, ну, ну, телефонных звонков, если вы все еще делаете это.

Оба телефона больше, чем Pixel 5. Pixel 6 имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением 90 Гц и разрешением 1080 x 2340 пикселей, а Pixel 6 Pro - 6,7 дюйма и имеет экран с разрешением 1440 x 3120 пикселей и частотой до 120 Гц. Оба утверждают, что работают от аккумулятора “на весь день“: 6 на 4614 мАч и Pro на 5003 мАч. Ни в одном из них нет зарядного устройства, но вы можете дополнительно купить быстрое зарядное устройство на 30 Вт или прикрепить их к беспроводным зарядным площадкам или подставкам.

Новый интерфейс переключает цвета значков в соответствии с фоновой темой Google

6 Pro использует 12 ГБ оперативной памяти, 6 - всего 8 ГБ. Оба доступны с 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а Pro также предлагает модель на 512 ГБ в верхней части линейки.

Лучшая новость здесь - цена - Pixel 6 начинается всего с 599 долларов США, а Pixel 6 Pro - с 899 долларов США. Это изрядно меньше по сравнению с iPhone 13 Pro Max от Apple, который стоит от 1099 долларов, и Samsung Galaxy S21 Ultra от 1199 долларов. Сейчас они доступны для предварительного заказа.

Напомним, ранее сообщалось, что Google по ошибке показал неанонсированные наушники Pixel Buds A.