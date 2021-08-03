В смартфонах Pixel 6 будет чип с искусственным интеллектом от Google

Предстоящие Pixel 6 и 6 Pro будут работать с собственным чипом Google.

Смартфон Google Pixel 5 оказался на удивление не амбициозным, доступным для среднего класса, а не флагманом высокого класса, что побудило некоторых спросить, не планирует ли компания отказаться от производства собственных телефонов Android. Но нет; после нескольких месяцев слухов компания решила провести предварительный обзор предстоящих Pixel 6 и Pixel 6 Pro, в комплекте с новой системой-на-кристалле "Tensor", разработанной собственными силами, чтобы в значительной степени ускорить возможности искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Основные сведения о телефонах на данном этапе довольно скудны; они будут визуально определяться в основном толстыми черными полосами камеры, которые тянутся через их спину, что необходимо для новых и более крупных датчиков камеры. 6 Pro будет работать с тремя камерами на задней панели, включая телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Стандартная модель не получит этот зум-объектив, но две другие камеры будут такими же.

Они оба достаточно большие телефоны, причем Pro немного больше, и, хотя размер экрана и разрешение еще не были официально объявлены, мы знаем, что частота обновления будет отличаться: стандарт - 90 Гц, а Pro - 120 Гц. Корпуса алюминиевые - Pro полированные и стандартные матовые, доступны различные приглушенные цвета. При запуске они будут работать под управлением Android 12 с новым дизайном "Material You".

Но большой новостью здесь является новый процессор Tensor. Как и Apple, Google разработала и оптимизировала чип специально для того, что он хочет делать с новыми телефонами Pixel. ИИ и машинное обучение здесь - ключ к успеху; новые телефоны будут выполнять больше такой обработки локально, а не загружать данные в облако.

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Это поднимет интеллектуальные возможности камеры и видео Pixel на один или два уровня, а также функции, связанные со звуком, такие как распознавание речи, субтитры в реальном времени, транскрипция и живой перевод. "Для пользователей это означает совершенно новые функции, а также улучшения существующих", - говорит Google.

Он также предназначен для повышения безопасности, и вы можете быть уверены, что Google значительно повысил эффективность наряду с операционной системой Android, поэтому время автономной работы должно увеличиться вместе с скоростью и возможностями.

Так что Google вообще не отказывается от аппаратного обеспечения смартфонов; действительно, Tensor представляет собой серьезную приверженность аппаратному обеспечению, что является хорошей новостью для тех из нас, кто любит серию Pixel за ее необработанную и неприукрашенную версию операционной системы Android. И если Google сейчас создает свои собственные чипы, конечно, у него есть и другие планы по оборудованию в разработке.

Полные спецификации и подробности о Pixel 6 и Pixel 6 pro появятся в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустит умные часы Pixel Watch с камерой в дисплее.