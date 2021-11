Видео дня: Робопса научили двигаться, как Джаггер

Робопес повторил движения Мика Джаггера из клипа Start me up.

Собака-робот Spot станцевала как солист Rolling Stones Мик Джаггер. Робот так отметил 40-летие альбома Tattoo You британской группы. В “Spot me up“ квартет Spots воссоздает классический трек группы “Start me up“ с впечатляющей плавностью и изяществом, даже стараясь изо всех сил подбирать слова.

Компания Boston Dynamics ранее обращалась к искусству танца, чтобы продемонстрировать, на что способны ее роботы: Спот тверкал и танцевал буги-вуги под кавер на “Uptown Funk“ и ставил танец роботов под классическую “Do You Love Me?“ с участием всей его линейки.

Такие танцы являются яркой демонстрацией совершенствования механики и совершенства машин, и последняя выставка - еще один яркий тому пример. Клип начинается с разделенного экрана с участием Мика Джаггера и сольного ролика, а четвероногий робот плавно отражает движения легендарного фронтмена во время культового вступления.

Затем к паре присоединяются еще три участника группы и еще три танцующих пятна по мере развития песни, причем роботы воссоздают движения своих человеческих собратьев с впечатляющим количеством деталей.

